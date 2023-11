Catasto dei terreni, semplificazioni in vista per il deposito dei tipi di frazionamento di Antonio Iovine

Il decreto legislativo sugli adempimenti tributari, attuativo della delega fiscale e approvato lo scorso 23 ottobre dal Governo, propone all’articolo 25 una importante semplificazione degli adempimenti dei professionisti tecnici in tema di frazionamenti catastali di particelle di terreno.

La situazione attuale

Il Testo unico per l’edilizia approvato con Dpr 380/2001, all’articolo 30, comma 5, prevede che i frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’agenzia delle Entrate «se non è allegata copia...