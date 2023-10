Cedolare affitti contestata se l’inquilino è un’impresa: il rebus alla prova della delega di Cristiano Dell'Oste

La delega fiscale cita la cedolare secca per gli immobili a uso diverso, ma non si occupa di una questione che da più di dieci anni fa litigare Fisco e contribuenti: il caso in cui un’abitazione è affittata a un’impresa (vedi lo Speciale sulla delega fiscale).

Fin dal 2011, le Entrate sostengono che il locatore non può applicare la cedolare se l’inquilino è un’impresa, un autonomo...