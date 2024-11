Cessione di partecipazioni, tassata al 24% la plusvalenza del soggetto Ires

La domanda Un soggetto Ires nel 2023 ha acquisito una partecipazione in una Srl che è stata ceduta nello stesso anno con atto di compravendita notarile ad un’altra Srl. Poiché la partecipazione societaria ceduta non presenta i requisiti pex (articolo 87 del Tuir) si chiede quale tassazione vada applicata e quando la plusvalenza dovrà essere dichiarata e sottoposta a tassazione considerando che nell’atto è stata apposta la clausola earn out prevedendo la dilazione dell'incasso della plusvalenza in più tranche fino al momento in cui si realizzino determinate condizioni.

M. A. - Potenza

Nel caso descritto, la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in una Srl da parte di un’altra società di capitali è soggetta a tassazione nell'ambito del reddito d'impresa. Poiché la partecipazione ceduta non soddisfa i requisiti per l'applicazione del regime di Participation exemption (Pex) di cui all’articolo 87 del Tuir, la plusvalenza concorre interamente a formare il reddito imponibile della società cedente. La tassazione avviene secondo le regole ordinarie previste per il...