Cessioni dei bonus casa senza remissione in bonis: invio decisivo il 4 aprile

Il termine del 4 aprile per comunicare le opzioni per cessione e sconto in fattura sui bonus edilizi 2023 non potrà essere aggirato nemmeno con la cosiddetta “remissione in bonis”.

È quanto prevede il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri del 26 marzo per contenere il peso dei bonus edilizi sui conti pubblici. In aggiunta alla stretta su cessioni e sconto in fattura per i bonus degli Ets e delle zone colpite da calamità naturali, si prevede che non sia consentita alcuna sanatoria per ...