Cfc, il dividendo rientra nella tassazione al 15%

Per le Cfc, l’opzione per la tassazione sostitutiva del 15% copre anche la tassazione del dividendo formato dagli utili rientranti nel regime. Lo stabilisce il provvedimento delle Entrate diffuso martedì 30 aprile in attuazione del nuovo comma 4-ter dell’articolo 167 del Tuir introdotto dal decreto di riforma della fiscalità internazionale (Dlgs 209/2023). L’opzione deve riguardare tutte le Cfc con bilancio certificato da operatori autorizzati alla revisione. Per le branch estere, la certificazione...

