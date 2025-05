Credito d’imposta Zls 2025, pubblicato il software per l’invio delle domande

Dal 22 maggio al 23 giugno è possibile inviare la richiesta per il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi nelle Zone logistiche semplificate. L’agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato il software “ZLS2025”, che consente di inviare il modello di comunicazione degli investimenti realizzati.

L’agevolazione

L’agevolazione, estesa al 2025 dal Dl Milleproroghe (articolo 3, comma 14-octies del Dl 202/2024), prevede un credito d’imposta per gli operatori economici che dal 1° gennaio al 15 novembre...