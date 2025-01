Cinque per mille, un algoritmo per gli elenchi degli enti

Dal ministero del Lavoro arriva il decreto che fissa le regole tecniche per la creazione delle liste del cinque per mille 2024. Un tema molto caro alle realtà del Terzo settore che vedono nel contributo del cinque per mille una delle risorse primarie per finanziare le proprie attività di interesse generale. Con il decreto, infatti, si approva l’utilizzo di un algoritmo sviluppato da InfoCamere, che consentirà di generare elenchi dettagliati degli enti ammessi, esclusi e accreditati in modo automatizzato...

