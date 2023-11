Cinque per mille, doppia scadenza a dicembre per i rendiconti del 2021 di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

In scadenza a dicembre il termine per la rendicontazione dei contributi 2021 per il cinque per mille. Un adempimento, questo, che arriva con alcune novità per i soggetti destinatari dei contributi che siano enti Terzo settore (Ets). Ciò in quanto, per questa tipologia di beneficiari, la rendicontazione – ove le risorse ricevute siano pari o superiori a 20mila euro – dovrà essere assolta per la prima volta tramite la nuova piattaforma del ministero del Lavoro ( decreto direttoriale 396/2022).

Le tre tipologie di obblighi

Va considerato...