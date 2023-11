Clausola penale nelle locazioni, applicazione dell’imposta di registro di Angelo Chianale









La clausola penale nei contratti

Le parti di un contratto possono stabilire che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il debitore compia una determinata prestazione – normalmente il pagamento di una somma di denaro – a favore del creditore. Come stabilisce l’articolo 1382 c.c. la clausola penale “ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore”. La clausola esonera dal provare il danno e il suo ammontare; si configura, quindi, come...