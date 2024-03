Come correggere l’assenza del codice progetto nella fattura verso la Pa

La domanda Un ente pubblico in fase di rendicontazione della spesa richiede al beneficiario finale che le fatture presentate siano comprensive di un'apposita annotazione (codice di progetto). Qualora detta annotazione non sia stata inserita, richiede si provveda tramite l'emissione a carico del fornitore di una fattura TD20 con imponibile a zero al solo scopo di integrare la fattura originale. Poiché tale procedura può riguardare fatture ricevute da oltre quattro mesi si chiede se l'emissione possa comportare una sanzione a qualunque titolo da parte dell'agenzia dell'Entrate.

A. I. - Taranto

La procedura indicata nel quesito non appare corretta, anche se non sanzionabile, in quanto si deve ricordare che la l’autofattura (TD20) può essere emessa solo in specifici casi indicati dalla legge, di cui al articolo 21, comma 6, Dpr 633/72, al fine di regolarizzare l’Iva delle operazioni compiute e non la correzione di meri errori formali della fattura non incidenti l’imposta. Inoltre, l’autofattura, salvo specifici casi previsti dalla norma, si differenzia dalla fattura ordinaria per il semplice...