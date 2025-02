Comodati, l’aliquota guida le riduzioni dell’Imu

Con le Faq del 10 febbraio scorso, illustrate su Nt+ Enti locali & edilizia di martedì, il ministero dell’Economia fa il punto sull’obbligo per i Comuni di approvare le aliquote Imu scegliendo tra quelle individuate nel prospetto approvato dal Dm del 7 luglio 2023, modificato dal successivo decreto del 6 settembre 2024 per tener conto di alcune casistiche inizialmente non previste.

Nelle Faq ci sono precisazioni importanti, come la conferma che l’obbligo sussiste per tutti i Comuni, compresi quelli...