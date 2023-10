Compensazioni, doppia stretta su ruoli e crediti Inps di Giuseppe Morina e Tonino Morina









Nuove regole del Governo sulle compensazioni. Per i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi superiori a 100mila euro, per i quali i termini di pagamento sono scaduti e sono ancora dovuti pagamenti o non sono in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione con i versamenti da fare con il modello F24. Il divieto alla compensazione cessa...