Non imponibilità Iva, strada sbarrata per i progetti Pnc
Applicazione limitata ai contratti diretti con l’Unione europea
Il soggetto beneficiario dei finanziamenti di un progetto inserito nel Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc) non può, in alcuna maniera, fruire della non imponibilità Iva di cui all’articolo 72 del Dpr 633/72 (regime previsto per i contratti con l’Ue). Inoltre, nel caso considerato, non può fruire neppure dell’aliquota Iva agevolata per la realizzazione in appalto di opere di urbanizzazione secondaria per mancanza dei requisiti oggettivi previsti dalla specifica disciplina (n. ...