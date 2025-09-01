Imposte

Ires premiale, il vantaggio si misura sul costo degli investimenti

Il tetto all’imponibile introdotto dal Dm attuativo. Da specificare se il parametro è il minimo o quanto realizzato

di Luca Gaiani

Ires premiale, il beneficio fiscale derivante dalla riduzione di aliquota non può eccedere il costo degli investimenti rilevanti. Il Dm di attuazione introduce un tetto all’imponibile 2025 che usufruisce dell’aliquota del 20%, correlandolo al volume degli investimenti in beni 4.0 o 5.0 effettuati per entrare nel regime. Da chiarire se l’importo da considerare nel conteggio sia quello minimo che costituisce condizione di accesso oppure quello, se superiore, effettivamente realizzato. Dubbi anche sul...

