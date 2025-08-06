Cfc in white list, dividendi ai soci con tassazione ordinaria
L’utile a Srl o Spa italiane controllanti concorre a formare il reddito per il 5%. Esenzione solo fino a esaurire il basket di importi tassati per trasparenza
Sulle Cfc conti da rifare per la distribuzione dei dividendi da parte di società per le quali si è optato per l’imposta 15% introdotta dal decreto fiscale (Dl 84/2025). Il nuovo comma 4-ter dell’articolo 167 del Tuir trasforma in white list tutte le controllate a fiscalità privilegiata per le quali si versa il nuovo tributo opzionale. I successivi dividendi saranno tassati ordinariamente e non più esclusi come avveniva nell’abrogato regime di imposta sostitutiva. Si attende ora che l’agenzia delle...