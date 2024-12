Compravendite auto usate, così l’Iva sulla fattura tedesca delle spese d’asta

La domanda

Un contribuente ha un’attività di compravendita di auto usate, oltre a comprare auto da privati o commercianti, acquista auto su una piattaforma di aste. La piattaforma è gestita sia dall’Italia che dalla Germania, quindi succede che, una volta acquistata l’auto, arriva una fattura da una società italiana per la vendita dell’auto con regime del margine, allo stesso tempo arriva, dalla società tedesca, una fattura dove vengono addebitate spese di trasporto e spese d’asta. Visto che il contribuente opera esclusivamente con beni usati e quindi ha il regime del margine, quando riceve la fattura tedesca in contabilità procede alla registrazione sia negli acquisti che nelle vendite, ma l’Iva generata nel registro vendite deve essere versata? Secondo me si, perché per via del regime del margine, non ha diritto alla detrazione.

T. F. - Torino