Comunicazione rischi tempestiva entro il termine delle dichiarazioni

Il regime di adempimento collaborativo, prevedendo l’adozione di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, certificato da parte di professionisti indipendenti, comporta, tra l’altro, rilevanti benefici fiscali sul piano sanzionatorio tributario penale e amministrativo.

Più in particolare, come previsto dai commi 3 e 4, articolo 6 del Dlgs 128/2015, per i rischi fiscali comunicati all’agenzia delle Entrate tramite l’interpello abbreviato o la...