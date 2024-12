Comunità energetiche rinnovabili, contributo Pnrr non cumulabile con le detrazioni del 50%

La domanda Il contributo a fondo perduto previsto dal PNRR per le Comunità energetiche rinnovabili nei comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti (contributo del 40% per l’installazione di un impianto fotovoltaico) è cumulabile con le detrazioni del 50% previste sempre per l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica?

Sia che si tratti di detrazioni per riqualificazione energetica del testo unico delle imposte sia che si tratti di detrazioni superbonus (per l’installazione di pannelli), il contributo Pnrr alle Cer non è cumulabile. Il Dm Cer demanda le modalità e i principi per l’erogazione del contributo in conto capitale alle regole applicative del Gse, nel rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento. Nell’ambito di tali regole, è esplicitamente specificato che il contributo Pnrr non è cumulabile...