Procedure unificate per i riallineamenti

In attuazione della delega fiscale, il decreto Irpef Ires (Dlgs 192/2024) con l’introduzione di significative modifiche ai regimi di riallineamento dei valori fiscali e contabili mira a razionalizzare e semplificare le norme esistenti, unificando i trattamenti fiscali (nello speciale sul decreto Irpef Ires i precedenti articoli pubblicati sul tema).

I disallineamenti emergono essenzialmente, in estrema sintesi, in occasione di due specifiche fattispecie: in sede di cambiamento dei principi contabili...