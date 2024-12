Con transizione 5.0 più facile sostituire i macchinari

Transizione 5.0 senza rischi di ripresa del credito d’imposta. La legge di Bilancio apre alla possibilità di acquistare macchinari che non sono soggetti al controllo dei consumi per i cinque anni successivi con un contributo del 35% certo con una spesa fino a 10 milioni di euro. Questo a condizione che i beni siano caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore o da prassi. Aumenta il contributo per il fotovoltaico. Novità...

