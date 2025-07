Concessione di veicoli in uso promiscuo ai dipendenti

L’articolo 1, comma 48, della legge di bilancio 2025, n. 207 del 2024, ha modificato l’articolo 51, comma 4, lettera a), del DPR n. 917 del 1986, con riferimento alla modalità di determinazione in denaro dei valori che costituiscono reddito da lavoro dipendente in presenza di veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Mentre la legge n. 60 del 2025 ha introdotto una norma di carattere transitorio, l’Agenzia delle entrate con circolare n. 10/E del 3 luglio 2025 ha fornito gli opportuni chiarimenti...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi