Concordato biennale, il credito per le accise da gasolio non va conteggiato per l’adesione

La domanda Il credito per le accise da gasolio di una impresa di autotrasporto viene considerato "esente" e pertanto causa ostativa all'accesso al C.P.B. essendo lo stesso superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio di impresa? grazie

G. M. - Padova

L’articolo 11, comma 1, lettera b-bis) del Dlgs13/2024 stabilisce che «Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: (...) con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base ...