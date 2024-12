Concordato biennale, ravvedibili gli errori commessi nell’adesione

Con il Dl 167/2024 (il cui contenuto è recepito nella conversione in legge del Dl “fiscale” 155/24) è stata disciplinata la riapertura dei termini per coloro che non hanno aderito, entro lo scorso 31 ottobre, al concordato preventivo biennale.

La norma del Dl 167/2024 non brilla per chiarezza (di fatto, una costante di tutte le disposizioni relative al concordato), ma, sostanzialmente, entro giovedì, 12 dicembre, viene prevista la possibilità di aderire per la prima volta al concordato preventivo ...