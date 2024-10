Concordato e sanatoria fiscale: decisive le regioni del Nord

Il tasso di infedeltà fiscale è più alto al Sud. Ma la geografia delle pagelle Isa lascia intendere che il successo del concordato preventivo per il 2024-25 e della sanatoria per il 2018-22 si deciderà nelle regioni del Nord. Non solo perché qui risiede oltre metà dei 2,7 milioni di contribuenti sottoposti agli indicatori di affidabilità fiscale (il 51,2%). Ma anche perché le partite Iva con un voto inferiore a 8 – in teoria le più interessate – sono 754mila: quasi pari a quelle di Sud e Centro messi...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi