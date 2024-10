Concordato preventivo, accesso a ostacoli per le cooperative

Concordato preventivo biennale a ostacoli per le società cooperative. È quanto si evince dalla lettura delle norme che disciplinano l’accesso all’istituto e dall’analisi dei criteri di quantificazione della proposta concordataria.

Andiamo per ordine. In relazione alla prima fattispecie, la legge prescrive che non possono accedere al Cpb coloro che, nel periodo d’imposta precedente a quelli oggetto della proposta, hanno conseguito redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile di ammontare...