Concordato preventivo biennale con effetto anticipato al 2024

Concordato preventivo con effetti anticipati già dal secondo acconto in scadenza al 30 novembre 2024.

È quanto prevede la versione definitiva del testo licenziato dal Consiglio dei ministri il 25 gennaio, dove è stabilito che per il primo periodo d’imposta di applicazione del concordato preventivo biennale (Cpd), anno d’imposta 2024, se l’acconto è versato in due rate, la seconda (scadenza il 30 novembre 2024) sarà calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito ...