Concordato preventivo biennale, quadro P del modello Isa da compilare solo in caso di adesione

La domanda Una Srl che non intende avvalersi del concordato preventivo biennale deve ugualmente compilare il quadro P del modello Isa 2024, evitando di barrare la casella di cui al rigo p10 (accettazione Cpb), o può lasciare in bianco il suddetto quadro?

A. M. - Catania

La verifica mediante il software di controllo di una dichiarazione dei redditi, completa dei dati Isa, ma priva del modello Concordato preventivo biennale non comporta segnalazioni legittimando, pertanto, la non obbligatorietà della presentazione del modello Cpb da parte di coloro che non intendono aderire alla proposta di concordato preventivo. Tale osservazione empirica è stata avallata dalla circolare 18/E/2024 dell’agenzia delle Entrate nella risposta 6.5 ove si evidenzia che «le istruzioni al...