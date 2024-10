Concordato preventivo biennale, nei righi P04 e P05 va indicato il reddito effettivo

La domanda Una società di capitale nell’anno 2023 ha dichiarato una perdita fiscale ai fini Ires e Irap, che rimane tale anche dopo aver sterilizzato tale perdita dalle componenti irrilevanti ai fini del concordato preventivo biennale (minusvalenze, sopravvenienze eccetera). Quale importo deve indicare nei righi P04 (Reddito rilevante ai fini del Cpb) e P05 (Valore della produzione netta Irap rilevante ai fini del concordato preventivo biennale) al fine di ottenere la proposta di concordato? In particolare, deve indicare zero, l'importo minimo di 2mila euro o altro?

R. D. - Reggio Emilia

Per il calcolo della proposta di concordato, per il biennio 2024-2025, dal reddito dichiarato relativo al periodo 2023, devono essere aggiunti o sottratti i componenti “straordinari” e il reddito così ottenuto va riportato ai righi P04 e P05; quindi se risulta pari a zero, si indica zero, se il risultato è negativo si riporta negativo. Invero il reddito concordato che sarà oggetto di tassazione, non può essere inferiore a 2mila euro; ma il contribuente deve comunque dichiarare il reddito effettivo...