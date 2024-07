Concordato preventivo, esclusi i contribuenti passati al forfettario nel 2024

La domanda Sono un libero professionista e nel 2024 sono passato dal regime ordinario al regime forfettario. In precedenza ho già usufruito del regime forfettario. Devo considerarmi neo forfettario escluso dalla possibilità di aderire al concordato, o sono esclusi solo coloro che transitano in questo regime per la prima volta nel 2024? In caso di passaggio dal forfettario al regime ordinario nel corso del 2024, continua a sussistere la causa di esclusione dal concordato?

A. S. - Cuneo

Si ritiene che il contribuente istante sia escluso dal concordato preventivo biennale. Infatti, il decreto legislativo correttivo della riforma fiscale (approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 luglio) esclude dal concordato preventivo biennale i soggetti che accedono, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfettario di cui alla legge 190/2014. La causa di esclusione in esame, dunque, dovrebbe riguardare, relativamente al biennio 2024-2025 i ...