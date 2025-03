Concordato preventivo, fuori dal calcolo del reddito i dividendi della partecipata

La domanda Una società edile Srl con attività di vendita immobili costruiti in conto proprio ha aderito alla proposta di concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025. Nel 2025 la società percepirà un ricavo da distribuzione di utili dalla partecipata Srl che verranno assoggettati a tassazione per la quota del 5%. Si chiede se questa quota del 5% rientra nel calcolo del reddito del concordato preventivo biennale o se deve essere assoggettata a tassazione Ires ordinaria con aliquota 24 per cento.

G. F. - Como

Nel caso descritto, la quota del 5% dei dividendi percepiti dalla società partecipata nel 2025 non rientra nel calcolo del reddito concordato preventivo biennale (CPB) per gli anni 2024 e 2025, ma deve essere assoggettata a tassazione Ires ordinaria con aliquota del 24 per cento. Infatti, l’articolo 16, comma 2 del Dlgs 13/2024 stabilisce che: «Le componenti reddituali non comprese nel concordato preventivo biennale sono assoggettate alle ordinarie regole di tassazione». I dividendi percepiti da ...