Concordato preventivo, imprenditore individuale e società partecipata: le posizioni restano separate

Nell’ambito del concordato biennale preventivo può accadere che un contribuente, oltre ad avere una posizione individuale di imprenditore o professionista, sia anche socio di una società di persone o di una Srl trasparente. In tal caso, evento non così raro, entrambe le posizioni potrebbero autonomamente aderire al regime di concordato preventivo.

In un’ipotesi ordinaria, se non entra in gioco il concordato preventivo biennale, il reddito proveniente dalla società trasparente confluisce nel reddito...