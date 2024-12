Conferimento di partecipazioni, facilitati i passaggi generazionali

La riforma della fiscalità delle operazioni straordinarie impatta in modo rilevante sul tema del conferimento di partecipazioni, ampliando le opportunità per gli operatori con la conseguenza che diventa più facile dotarsi di una holding personale finalizzata a gestire sia le partecipazioni sia, eventualmente, i successivi passaggi generazionali. Vediamo quali sono le fattispecie più significative interessate dalle modifiche, approvate il 3 dicembre dal Consiglio dei ministri in via definitiva.

Conferimenti che integrano la maggioranza

I conferimenti...