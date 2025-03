Contabilità semplificata, la gestione delle operazioni patrimoniali

La domanda Un professionista in contabilità semplificata ha acceso un mutuo per l’acquisto di un immobile strumentale. Come va registrata l’operazione?

R. C. BA

Si specifica, in premessa, che a prescindere dal volume d’affari conseguito nell’anno precedente, la contabilità semplificata è il regime «naturale» in cui ricade l’esercente arte o professione. Il professionista conseguentemente deve tenere i seguenti registri:

registro delle fatture di acquisto ai fini Iva;

registro delle fatture emesse ai fini Iva;

registro degli incassi e pagamenti ai fini Irpef, oppure, alternativamente:

registro Iva acquisti con sezione Irpef pagamenti;

registro Iva fatture emesse con sezione Irpef incassi.

Peraltro dal 1° gennaio 2002, l’articolo 14, comma 1, Dpr 7 dicembre 2001, n. 435 prevede che i professionisti che non hanno optato per la contabilità ordinaria hanno facoltà di non tenere il registro dei beni ammortizzabili se forniscono ...