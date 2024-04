Contraddittorio preventivo con percorso a ostacoli

Dunque, da 30 aprile 2024 – meglio, dagli atti emessi da martedì 30 aprile 2024 - partono le nuove regole per contraddittorio preventivo e accertamento con adesione.

Si è già avuto modo di riportare l’incerta latitudine (in particolare, per i Pvc) della previsione relativa agli «atti emessi dal 30 aprile 2024» (si veda l’articolo Atti, schemi e Pvc emessi dal 30 aprile: in partenza il nuovo contraddittorio). Vediamo ora di riepilogare gli aspetti più significativi di questo “binomio forzato” tra contraddittorio...