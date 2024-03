Cori e bande, con l’iscrizione nella sezione Aps restano le agevolazioni fiscali

Cori e bande musicali, l’accesso al Terzo settore non preclude l’esenzione per i compensi ai direttori artistici e collaboratori entro la soglia dei 10mila euro annui. Diversi sono gli aspetti da considerare per queste tipologie di enti ai fini dell’iscrizione nel Registro unico del Terzo settore (Runts), tra fiscalità, finanziamenti e altre misure di vantaggio.

Gli incentivi fiscali legati ai direttori artistici e collaboratori tecnici

Sul fronte del lavoro, per cori, bande musicali e filodrammatiche l’iscrizione al Runts non determina il venir meno dell’esenzione Irpef ...