Corsi universitari, detrazione Irpef per più figli a carico (ma con limiti reddituali)

La domanda

Da quest’anno anche il mio secondo figlio è iscritto a un corso universitario. Nel completare la dichiarazione precompilata, pensavo che analogamente a quanto previsto per le spese di istruzione sino alla secondaria (codice 12), fosse possibile inserire il dovuto importo per le spese di iscrizione universitaria (codice 13) e per le spese di alloggio fuori sede (codice 18) per ognuno dei propri figli (nel mio caso due). Invece il software dell’Agenzia rifiuta l’inserimento per un secondo soggetto e impedisce il completamento della dichiarazione. Se è vero che nel TU la dizione "per alunno o studente" compare solo relativamente alle spese di istruzione sino alla secondaria, è anche vero che analoga dizione non appare in relazione alle spese sostenute per attività sportive (codice 16), dove genericamente appare "ragazzi", non "ogni ragazzo", eppure l’inserimento del relativo importo è consentito per ognuno dei figli in età. Per analogia, non appare pertanto corretta l’ammissione di una sola detrazione per i codici 13 e 18, senza contare l’evidente svantaggio verso le famiglie con più di un figlio.

M. S. - Verona