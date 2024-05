Così il bollo sulle ricevute mediche entra nella precompilata

Il bollo sulle ricevute per visite e prestazioni mediche può imporre di integrare la precompilata, con possibili ricadute sui controlli documentali da parte del Fisco.

Partiamo dalla regola generale. Le ricevute e le fatture sono soggette al bollo di 2 euro se l’importo è superiore a 77,47 euro e non sottoposto a Iva (come tipicamente accade per le prestazioni sanitarie). L’onere di applicare il contrassegno di bollo ricade sul soggetto che ha formato il documento, quindi nel nostro caso sul medico...