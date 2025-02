Crediti 4.0, comunicazione al Gse solo per i beni acquistati dal 30 marzo 2024

La domanda Nel dicembre 2022 una società di capitali Srl ha acquistato in leasing un macchinario che possiede tutte le caratteristiche tecniche necessarie per poter beneficiare del credito d'imposta 4.0 . La società nel dicembre 2022 ha versato un’acconto pari al 20% del prezzo maturando il diritto al credito di imposta nella misura del 40% del costo. Il bene è entrato in funzione in autonomia dal 9 giugno 2023 e nell’ aprile 2024 il bene è stato interconnesso al sistema di produzione aziendale (come indicato nella perizia tecnica). La società è obbligata alla comunicazione preventiva al Gse prima di compensare i crediti maturati oppure gli stessi sono liberamente compensabili ? È corretto l’utilizzo del codice tributo 6936/2022?

P. F. - Verbano

Nel caso descritto, la società di capitali (Srl) ha acquistato in leasing un macchinario 4.0 nel dicembre 2022, versando un acconto pari al 20% del prezzo e maturando così il diritto al credito d'imposta nella misura del 40% del costo (cosiddetto meccanismo prenotativo che si realizza non solo con il pagamento dell’acconto, ma anche con l’effettuazione dell’ordine d’acquisto). Il bene è entrato in funzione il 9 giugno 2023, mentre l’interconnessione al sistema di produzione aziendale è avvenuta solo...