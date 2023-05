Crediti Irpef, ravvedimento ordinario in caso di utilizzo superiore a quello spettante Rosanna Acierno

La domanda Un contribuente presenta nel 2022 il modello Redditi PF 2022 per l’anno 2021 da cui emerge un credito Irpef che viene utilizzato in compensazione nel corso dello stesso anno 2022. Nel 2023 il contribuente si accorge di aver erroneamente indicato nel citato modello Redditi PF 2022 un familiare a carico. Al fine di sanare tale irregolarità si chiede se è corretta la seguente procedura:

1) presentazione dichiarazione integrativa che evidenzia un minor credito Irpef ;

2) versamento del minor credito utilizzato nel modello F24 (codice tributo 4001/2021);3) versamento sanzione pari al 90% del minor credito utilizzato, ridotta ad 1/18 secondo la disciplina del ravvedimento speciale (codice tributo TF45). 4) Versamento degli interessi legali calcolati per il periodo che va dal momento dell’utilizzazione del credito non spettante al momento della regolarizzazione; 5) riporto in Redditi PF2023 del credito scaturito dal Modello Redditi PF2022 originario.A. B. - Avellino

La procedura esposta nel quesito per “ravvedere” la dichiarazione da cui emerge un maggiore credito di imposta superiore rispetto a quello spettante e già utilizzato in compensazione sembra corretta. Tuttavia, si ritiene più prudente procedere con il ravvedimento ordinario ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/97. In particolare, si esprimono forti dubbi e perplessità in merito alla possibilità di applicare al caso di specie il cosiddetto “ravvedimento speciale” con conseguente applicazione della...