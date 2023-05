Credito 4.0 con acquisto e interconnessione nel 2022 e perizia nel 2023 di Barbara Marini

La domanda Una società ha acquisito in leasing nel 2022 un bene per cui spetta il credito 4.0. Nella perizia (redatta nel 2023) si legge che il bene è stato interconnesso nel 2022, ma che l’interconnessione è stata verificata nel 2023. Questa casistica è già stata affrontata nella risposta ad interpello dell’agenzia delle Entrate 62/2022. Nel caso di perizia “tardiva” si dovrebbero applicare le percentuali di credito 2022, ma essendo stata acquisita la perizia in un periodo d’imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione dovrà iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti. Con acquisizione e interconnessione 2022, ma perizia 2023, si può effettivamente calcolare il credito applicando la percentuale prevista per gli investimenti 2022 ? In sede di compensazione, come anno di riferimento del credito, si deve indicare 2022 o 2023 ? Il credito andrà inserito per la prima volta nel quadro RU della dichiarazione 2024 relativa ai redditi 2023 ?

A. D. - Pavia

Come segnalato dal lettore, nella risposta ad interpello 62/2022 l’agenzia delle Entrate si è espressa in tema di iper-ammortamento ribadendo che tale agevolazione «dovrà iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti» anche se tale periodo risulta successivo a quello della interconnessione. Ciò in linea con la disposizione dell’articolo 1, comma 11 della legge 232/2016, in base alla quale, per la fruizione del beneficio, l’impresa è tenuta ad attestare documentalmente che il...