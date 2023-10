Credito beni strumentali, doppio quadro RU con esercizio infrannuale

La domanda

Una società di capitali con esercizio infrannuale dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022 ha acquistato nel mese di dicembre 2021 dei beni strumentali materiali nuovi per il quale spetterebbe il credito d’impostaprevisto dalla legge 178/2020 nella misura ordinaria del 10% fino al 31 dicembre 2021. Gli acquisti effettuati a partire da gennaio 2022 fino al 31 ottobre 2022, invece, sconterebbero l'aliquota del 6%.

Come va compiltao il quadro RU del modello Redditi SC 2022 periodo d’imposta 2021? Il software applica l’aliquota del 10% sull’indicazione del costo storico dei beni acquistati ma il credito spettante è in parte il 6% e in parte il 10%? È corretto indicare come anno di riferimento nell'F24 per entrambi i crediti (10% per acquisti dal 1° novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 e 6% per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 ottobre 2022) come anno di riferimento il 2021, anche se alcuni beni sono stati acquistati nei mesi del 2022, visto che la dichiarazione in cui vanno inseriti in RU è quella relativa al periodo d’imposta 2021?

C. C. - Sondrio