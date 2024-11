Credito già compensato, il modello Iva trimestrale non va ripresentato

La domanda

Dopo aver ritrasmesso la Lipe del 2° trimestre 2024 (per correggere alcuni importi legati al reverse charge), senza mutare il credito del periodo, per quadratura con la prossima dichiarazione annuale Iva, mi sono accorto che i dati ovviamente non quadrano più con il modello Iva trimestrale già trasmesso nel frattempo proprio per compensare il credito del periodo (pari a 59.091 euro), che parimenti non ha subito variazione alcuna. La risoluzione 82/E del 14 novembre 2018 sembra consentire la ritrasmissione del modello Iva trimestrale entro il termine della dichiarazione Iva annuale (aprile 2025), ma in un paragrafo a pagina 3 non sembra ammetterla se l’Iva è già stata compensata, come nel mio caso. Chiedo se la ritrasmissione sia ammessa (e necessaria, per quadratura con Lipe e dichiarazione annuale) e se non sia sanzionabile?

G. M. - Milano