La crisi di liquidità giustifica la non punibilità

Con la recentissima riforma delle sanzioni penali tributarie è stata introdotta una esplicita causa di non punibilità dal reato di omesso versamento Iva per crisi di liquidità non transitoria e incolpevole. E ora la Cassazione, con la sentenza n. 30532 della Terza sezione penale, per la prima volta prende in considerazione il nuovo quadro normativo, annullando la condanna di un imprenditore, rappresentante legale di una srl pugliese messa in ginocchio dalla crisi dell’Ilva, unico committente della...

