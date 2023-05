Crypto asset, le possibili soluzioni contabili di Francesco Fallacara e Patrizia Riva









La diffusione del fenomeno e la limitata attenzione delle istituzioni contabili

Sempre più imprese stanno utilizzando per vari scopi i crypto asset nella loro attività. Al momento, però, a fronte dell’ampio sviluppo del fenomeno, sull’onda della diffusione della tecnologia block-chain, i contributi istituzionali, ma anche, a quanto ci consta, quelli della dottrina non sono numerosi. In ambito nazionale non si rilevano interventi dell’Oic né sul tema delle cripto valute né su quello più ampio...