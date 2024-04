Imu sugli immobili merce, cosi la difesa dagli accertamenti

La domanda

Un’impresa costruttrice al fine di godere del beneficio dell’esenzione per gli immobili merce in attesa di vendita ha presentato al Comune una dichiarazione Imu- per l’anno 2013- che evidenziava e individuava per ogni singolo immobile la spettanza dell’esenzione. il Comune con accertamento notificato il 21 dicembre 2023 emetteva avviso di accertamento esecutivo per l’anno 2019 riprendendo a tassazione Imu gli immobili merce con la motivazione che la dichiarazione Imu ha natura decadenziale a nulla rilevando la presentazione della dichiarazione che era stata presentata per l’anno 2013 e che non erano intervenute variazioni dello stato degli immobili, i quali permanevano nello stato di immobili merci ininterrottamente dall’anno 2013. Il comune non ha voluto tener conto delle indicazioni emanate dal Mef, dipartimento delle Finanze, risoluzione 7/DF del 6 novembre 2020. Il Comune non ha tenuto conto, fra le altre, dell’ordinanza della Cassazione 5191/2022 che nelle ragioni della decisione stabiliva l’obbligo della dichiarazione volto a chiedere l’esenzione ma precisando che la dichiarazione «ha effetto anche per gli anni successivi, salvo variazioni». È fondato o infondato l’accertamento ?

G. T. - Bergamo