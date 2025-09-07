Dal ravvedimento all’adesione, il kit per gestire gli atti del Fisco
Con la ripresa delle attività istruttorie vanno affrontati i controlli avviati in estate. La presentazione di memorie non preclude la chance di intesa con l’ufficio
Terminata la pausa estiva, contribuenti e professionisti devono riprendere la gestione degli atti impositivi e più in generale dei controlli iniziati prima di agosto.
In generale, per tali attività non si applica la sospensione feriale dei termini giudiziari dal 1° al 31 agosto (ex articolo 1, comma 1, legge 742/1969), non trattandosi di attività processuali. Tuttavia è applicabile l’articolo 37, comma 11-bis del Dl 223/2006 in base al quale – in buona sostanza – i termini per la trasmissione dei ...