Transfer pricing, stop all’uso di una sola fattura di importo contenuto
Cifre ridotte rispetto al fatturato della società: bocciato il metodo Cup
L’utilizzo come comparabile di una fattura di modesto importo e relativa a due soli prodotti rende inapplicabile il metodo Cup. Questo il principio della sentenza n. 373/4/2025 della Cgt della Lombardia (relatore Bonomi, presidente Servetti).
La controversia nasce da una contestazione sugli acquisti intercompany che la contribuente italiana aveva effettuato con la consociata rumena nell’anno 2015. A parere dell’ufficio gli acquisti erano stati fatti per importi superiori al valore di mercato, che ...