Illegittimo l’avviso all’ex socio se il recesso è comunicato via Pec

È illegittimo l’avviso di accertamento ai fini Irpef notificato all’ex socio di una società di persone per annualità successive al suo recesso, quando tale recesso – seppur non trascritto nel registro delle imprese – risulti legittimamente esercitato, sia noto all’amministrazione finanziaria e sia stato riconosciuto da un giudice civile con sentenza, anche non definitiva. Lo ha chiarito la Cgt dell’Abruzzo nella sentenza n. 167/2/2025 (presidente Di Sante, relatore Marinelli).

