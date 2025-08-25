Dal whistleblowing linee guida per iter di segnalazione efficaci

Safeguarding, occhi puntati su modalità e gestione delle segnalazioni. Un passaggio che richiede non solo consapevolezza, ma strutture e procedure adeguate che tengano conto dell’eterogeneità del mondo sportivo contraddistinto da organismi affilianti con strutture complesse, associazioni e società con dimensioni e risorse profondamente differenti. Un panorama frammentato che impone di costruire procedure su misura che rispondano ai principi contenuti nelle linee guida dell’Osservatorio permanente...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi