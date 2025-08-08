Delega unica con debutto in calendario l’8 dicembre
Fino al 5 dicembre possibile il rinnovo con le procedure attuali
Delega unica agli intermediari in vigore dall’8 dicembre 2025. È quanto prevede il provvedimento 321918/2025 che dispone l’entrata in vigore della nuova modalità di accesso ai servizi dell’Agenzia da parte dell’intermediario.
La delega unica è stata prevista con l’obiettivo di consentire agli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del Dpr 322 del 1998) di accedere con un unico incarico a più servizi online resi disponibili dall’agenzia delle...